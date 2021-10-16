Луческу хотел видеть в Динамо центрбека сборной Румынии

Центральный защитник «ЧФР Клуж» и национальной сборной Румынии Андрей Буркэ, способный также сыграть на правом фланге обороны, мог оказаться в рядах чемпиона Украины киевского «Динамо».

Интерес к подписанию 28-летнего защитника проявлял Мирча Луческу, однако трансферу помешала травма колена, полученная Буркэ.

Также летом из-за повреждения у Буркэ, желающего переехать в другой чемпионат, сорвались и другие варианты, однако сейчас, когда защитник вернулся на поле и вновь начал играть, предложение по нему в адрес «ЧФР Клуж» и в размере 2 миллионов евро уже представил «Аль-Айн».

Контракт Буркэ с «ЧФР Клуж» рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает защитника в 3,3 миллиона евро.