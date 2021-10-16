Жоан ЛАПОРТА: «Проект Суперлиги жив. Она сможет заменить Лигу чемпионов»

Президент «Барселоны» до сих пор верит в проект

  • 16.10.2021 09:21
  • 730 просмотров
  • 4 комментария
Жоан ЛАПОРТА: «Проект Суперлиги жив. Она сможет заменить Лигу чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что, по его мнению, проект европейской Суперлиги по-прежнему жив:

«Проект не завершен. Напротив, он жив. Мы ведем диалог с разными людьми из мира футбола, они работают над этой идеей. «Юве», «Реал» и «Барселона» участвуют, мы продолжаем побеждать в судах. Мы работаем над тем, чтобы турнир стал более привлекательным.

Чтобы это произошло, турнир должен быть более привлекательным для клубов, которые в нем участвуют. Кроме того, турнир должен быть открытым – в нем команды должны вылетать и зарабатывать повышение в классе. Стоит отметить, что мы не закрываем дверь и для УЕФА, хотя с самого начала они действовали агрессивно.

В УЕФА увидели, что Лига чемпионов под угрозой, что Суперлига – турнир, который сможет заменить Лигу чемпионов. Но это, скорее, возможно не через войну, а через диалог с УЕФА».

Источник — Sport.es

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 16.10.2021 10:03
    0
    Первым английским клубом из Суперлиги вышел догадайтесь кто, - Челси. Тут все просто. Абрамович - кошелек Путина, и получил твердое указание от Москвы саботировать Суперлигу, как невыгодную Кремлю. Тот случай, когда интересы англосаксов и гэбни совпали.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 16.10.2021 09:58
    0
    Слабоумный он как и Перес, ничего Барсе не светит с таким президентом. Суперлиги не будет ни в каком виде. Без английских клубов это не Суперлига, а их туда не пустит британский премьер никогда в жизни. Это угроза АПЛ, продукту, который приносит миллиарды британской казне.
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 09:31 (изменен)
    0
    вообще я За, надоело как дыра постоянно подкупает судьей с мыслью навариться попаданием в ЛЧ. чем меньше в ЛЧ будут платить, тем больше футбол в упл будет футболом, как бы ни странно это звучало.
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 09:29
    0
    в нем команды должны вылетать и зарабатывать повышение в классе
    ---
    это интересно придумано
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