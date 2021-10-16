Звездный хавбек Реала может не сыграть против Шахтера

Эден Азар прошел тесты, которые исключили подозрения на мышечную травму

  • 16.10.2021 06:20
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Звездный хавбек Реала может не сыграть против Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба и Эден Азар

Звездный хавбек Реала Эден Азар продолжает восстановления, хотя ранее сообщалось о том, что его травмы остались позади.

Бельгиец чередует тренировки: иногда занимается с группой в обычном режиме, иногда работает в одиночку. В пятницу, 15 октября Азар тренировался отдельно, что говорит о том, что он не будет участвовать в матче Лиги чемпионов с донецким «Шахтером» (19 октября).

После матча Лиги наций Азар прошел медицинские тесты, которые исключили подозрения на мышечную травму. Как оказалось, Эден просто страдал от судорог и мышечной усталости в матче за третье место ЛН с Италией.

У тренерского штаба есть опасения, что Азар недостаточно готов, и новая травма может произойти при любой возможности. Карло Анчелотти считает, что играть 30-летнему футболисту несколько матчей подряд пока невозможно.

Источник — Marca

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