Звездный хавбек Реала может не сыграть против Шахтера

Звездный хавбек Реала Эден Азар продолжает восстановления, хотя ранее сообщалось о том, что его травмы остались позади.
Бельгиец чередует тренировки: иногда занимается с группой в обычном режиме, иногда работает в одиночку. В пятницу, 15 октября Азар тренировался отдельно, что говорит о том, что он не будет участвовать в матче Лиги чемпионов с донецким «Шахтером» (19 октября).
После матча Лиги наций Азар прошел медицинские тесты, которые исключили подозрения на мышечную травму. Как оказалось, Эден просто страдал от судорог и мышечной усталости в матче за третье место ЛН с Италией.
У тренерского штаба есть опасения, что Азар недостаточно готов, и новая травма может произойти при любой возможности. Карло Анчелотти считает, что играть 30-летнему футболисту несколько матчей подряд пока невозможно.
Источник — Marca
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