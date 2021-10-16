Днепр-1 – Колос. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» сделал прогноз на матч 11-го тура УПЛ

  • 16.10.2021 05:59
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Днепр-1 – Колос. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© СК Днепр-1

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 11-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Колос».

В предыдущем туре «Днепр-1» выиграл у «Львова» со счетом 1:0, а «Колос» оказался сильнее «Черноморца» (2:1).

В турнирной таблице УПЛ днепряне с 19 очками идут на 5-м месте, коллектив из Ковалевки с 11 баллами расположился на 11-й позиции.

Семь раз играли между собой эти соперники. Три раза выиграл «Колос», два раза победил «Днепр-1», еще две встречи завершились вничью.

«Это будет очень интересная игра. Днепряне играют дома и борются за призовые места. «Колос» тоже начал потихоньку подниматься. Ковалевская команда начала выигрывать. Поставлю на то, что «Днепр-1» дома не проиграет и забьет гол», – сказал Козьбан.

Матч «Днепр-1» – «Колос» состоится 16 октября. Начало встречи – в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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