Днепр-1 – Колос. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 11-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Колос».

В предыдущем туре «Днепр-1» выиграл у «Львова» со счетом 1:0, а «Колос» оказался сильнее «Черноморца» (2:1).

В турнирной таблице УПЛ днепряне с 19 очками идут на 5-м месте, коллектив из Ковалевки с 11 баллами расположился на 11-й позиции.

Семь раз играли между собой эти соперники. Три раза выиграл «Колос», два раза победил «Днепр-1», еще две встречи завершились вничью.

«Это будет очень интересная игра. Днепряне играют дома и борются за призовые места. «Колос» тоже начал потихоньку подниматься. Ковалевская команда начала выигрывать. Поставлю на то, что «Днепр-1» дома не проиграет и забьет гол», – сказал Козьбан.

Матч «Днепр-1» – «Колос» состоится 16 октября. Начало встречи – в 19:30.