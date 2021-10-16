Львов – Динамо. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 11-го тура УПЛ «Львов» – «Динамо».

«Львов» в предыдущем туре проиграл на своем поле «Днепру-1» (0:1), а «Динамо» сыграло вничью 0:0 с «Шахтером». То есть, львовяне и киевляне в 10-м туре УПЛ мячей не забивали.

В турнирной таблице Премьер-лиги Украины «Львов» с 6 очками идет на 13-м месте. «Динамо» с 26 очками делит первую строчку с «Шахтером», но у киевлян игра в запасе, а именно эта со «Львовом».

10 раз встречались между собой «Львов» и «Динамо». Ни разу в этих поединках не была зафиксирована ничья. Киевляне победили своего оппонента 9 раз, а львовяне выиграли 1 раз. Галицкая команда побеждала «Динамо» в Киеве в октябре 2018 года в рамках УПЛ. Тогда «Львов» выиграл со счетом 1:0. В остальных поединках верх брали киевляне. И, кстати, в четырех встречах динамовцы побеждали также со счетом 1:0 – самым популярным результатом в поединках этих команд. Причем интересно, что результат 1:0 был зафиксирован в первых пяти встречах между киевлянами и львовянами. Затем динамовцы побеждали 2:1, 3:0, 4:0, 3:1 и 4:1.

«У «Динамо» много сборников. Многие футболисты киевской команды играли за сборные. Поэтому, думаю, будет какая-то небольшая ротация у «Динамо». Но, думаю, киевляне должны побеждать львовян на выезде. Поставлю на победу «Динамо» в выездном поединке против «Львова», – сказал Козьбан.

Матч «Львов» – «Динамо» состоится 16 октября. Начало встречи – в 17:00.