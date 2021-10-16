Мариуполь – Металлист 1925. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 11-го тура УПЛ «Мариуполь» – «Металлист 1925».

«Мариуполь» в предыдущем туре проиграл «Руху» со счетом 0:2. «Металлист 1925» победил «Минай» со счетом 1:0.

Приазовцы с 4 очками идут на 16 месте в турнирной таблице УПЛ, харьковчане с 13 баллами в активе находятся на 8 позиции.

«Мариуполь» находится на последнем месте. «Конечно, приазовцам очень нужно очки набирать. Много молодых футболистов в составе мариупольской команды. У «Металлиста 1925» хорошая, сбалансированная команда. Поставлю на то, что харьковчане не проиграют на выезде «Мариуполю», – сказал Козьбан.

Матч «Мариуполь» – «Металлист 1925» состоится 16 октября. Начало встречи – в 14:00.