Миколенко и Буяльский в обойме. Динамо отправилось на матч во Львов

В субботу, 16 октября, «Динамо» проведет выездной матч 11-го тура Премьер-лиги против ФК «Львов».

Традиционно команда отправилась на выездной поединок накануне игры. Собравшись в пятницу утром на базе в Конча-Заспе, динамовцы провели тренировку. А перед вылетом во Львов команду ждало теоретическое занятие.

Во Львове динамовцы остановятся в отеле Nobilis, а после матча вернутся в Киев. Игра состоится на «Арене Львов» 16 октября и начнется в 17:00.

В матче с ФК «Львов» Мирча Луческу будет рассчитывать на следующих исполнителей:

Вратари : Бущан, Нещерет;

: Бущан, Нещерет; Защитники : Шабанов, Миколенко, Кендзера, Тымчик, Забарный, Сирота;

: Шабанов, Миколенко, Кендзера, Тымчик, Забарный, Сирота; Полузащитники : Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Шапаренко, Гармаш, Караваев, Шепелев, Андриевский, де Пена, Витиньо, Вербич, Леднев;

: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Шапаренко, Гармаш, Караваев, Шепелев, Андриевский, де Пена, Витиньо, Вербич, Леднев; Нападающий: Супряга.

Вне заявки на матч во Львове оказались Денис Бойко, Денис Антюх, Владислав Кулач и Илья Шкурин. А вот Виталий Миколенко и Виталий Буяльские восстановились после травм и могут сыграть в субботу.