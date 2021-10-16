Миколенко и Буяльский в обойме. Динамо отправилось на матч во Львов

Игра 11-го тура УПЛ состоится на «Арене Львов» 16 октября и начнется в 17:00

  • 16.10.2021 04:00
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Миколенко и Буяльский в обойме. Динамо отправилось на матч во Львов
© ФК Динамо Киев

В субботу, 16 октября, «Динамо» проведет выездной матч 11-го тура Премьер-лиги против ФК «Львов».

Традиционно команда отправилась на выездной поединок накануне игры. Собравшись в пятницу утром на базе в Конча-Заспе, динамовцы провели тренировку. А перед вылетом во Львов команду ждало теоретическое занятие.

Во Львове динамовцы остановятся в отеле Nobilis, а после матча вернутся в Киев. Игра состоится на «Арене Львов» 16 октября и начнется в 17:00.

В матче с ФК «Львов» Мирча Луческу будет рассчитывать на следующих исполнителей:

  • Вратари: Бущан, Нещерет;
  • Защитники: Шабанов, Миколенко, Кендзера, Тымчик, Забарный, Сирота;
  • Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Шапаренко, Гармаш, Караваев, Шепелев, Андриевский, де Пена, Витиньо, Вербич, Леднев;
  • Нападающий: Супряга.

Вне заявки на матч во Львове оказались Денис Бойко, Денис Антюх, Владислав Кулач и Илья Шкурин. А вот Виталий Миколенко и Виталий Буяльские восстановились после травм и могут сыграть в субботу.

Источник — ФК Динамо Киев

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