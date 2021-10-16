Лацио – Интер. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 8-го тура итальянской Серии А

  • 16.10.2021 00:34
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Лацио – Интер. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 8-го тура итальянской Серии А «Лацио» – «Интер».

В предыдущем туре «Лацио» уступило на выезде «Болонье» со счетом 3:0. В свою очередь, «Интеру» удалось победить на выезде «Сассуоло» со счетом 1:2.

В турнирной таблице Серии А римляне с 11 очками идут на 6 месте. Миланцы с 17 баллами находятся на 3 позиции.
Это будет 160 встреча этих соперников. Ранее «Лацио» 39 раз победил, «Интер» выиграл в 66 матчах, еще 54 поединка завершились вничью.

«Это будет итальянское дерби. Всегда интересные игры получаются в матчах этих команд. На поле встретятся две очень интересные команды. Матч будет сыгран после паузы на матчи сборных. Я поставлю на победу «Интера». Думаю, что у миланцев посильнее команда. Будет тяжелая игра для них, но, думаю, что «нерадзурри» выиграют в этом поединке», - сказал Бартулович.

Матч «Лацио» – «Интер» состоится 16 октября. Начало встречи – в 19:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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