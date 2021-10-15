Тете стал автором 90-го дубля «джокеров» в чемпионатах Украины

21-летний бразилец Тете, забив два мяча в матче с «Зарей» (6:1) после выхода на замену, стал автором 90-го дубля «джокеров» в чемпионатах Украины. Двумя взятиями ворот за игру отметились резервисты 25 клубов. Чаще других запасные «Динамо» - 21 раз, «Шахтера» - 15 и «Карпат» - 9.

К слову, Тете отличился в качестве «джокера» уже во второй раз: 20 июня 2020 года он дважды, также дома, поразил ворота «Александрии» (3:2). До него два дубля, выйдя на замену, удалось сотворить только 10 игрокам запаса.

«Джокеры», сделавшие два и более дубля в чемпионатах Украины