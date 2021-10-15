Тете стал автором 90-го дубля «джокеров» в чемпионатах Украины

«Скамейка» горняков 15 раз забивала по два мяча за игру

  • 15.10.2021 23:00
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Тете стал автором 90-го дубля «джокеров» в чемпионатах Украины
© ФК Шахтер

21-летний бразилец Тете, забив два мяча в матче с «Зарей» (6:1) после выхода на замену, стал автором 90-го дубля «джокеров» в чемпионатах Украины. Двумя взятиями ворот за игру отметились резервисты 25 клубов. Чаще других запасные «Динамо» - 21 раз, «Шахтера» - 15 и «Карпат» - 9.

К слову, Тете отличился в качестве «джокера» уже во второй раз: 20 июня 2020 года он дважды, также дома, поразил ворота «Александрии» (3:2). До него два дубля, выйдя на замену, удалось сотворить только 10 игрокам запаса.

«Джокеры», сделавшие два и более дубля в чемпионатах Украины

Дубли

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

3

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

09.06.1996

Днепр (д)

5:1

 

 

Динамо

08.08.1997

Ворскла (г)

4:1

 

 

Динамо

30.08.1998

Прикарпатье (д)

7:0

2

Павел ШКАПЕНКО

Динамо

04.05.1995

Верес (д)

7:0

 

 

Динамо

20.05.1995

Волынь (д)

3:1

2

Алексей БЕЛИК

Шахтер

08.06.2000

Днепр (г)

2:1

 

 

Шахтер

17.08.2000

Металлист (д)

8:0

2

Тарас КАБАНОВ

Карпаты

18.08.2001

Кривбасс (д)

3:2

 

 

Кривбасс

20.11.2005

Харьков (д)

3:1

2

Сергей МОТУЗ

Кривбасс

04.08.2007

Таврия (г)

3:4

 

 

Кривбасс

04.11.2007

Черноморец (д)

3:0

2

Артем МИЛЕВСКИЙ

Динамо

28.04.2007

Таврия (г)

4:2

 

 

Динамо

20.04.2008

Нефтяник (г)

3:0

2

Алексей АНТОНОВ

Металлист

05.05.2007

Арсенал (д)

5:1

 

 

Днепр

11.07.2011

Арсенал (г)

3:3

2

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

18.10.2009

Карпаты (д)

5:1

 

 

Шахтер

11.04.2015

Черноморец (д)

5:0

2

Олег ГУСЕВ

Динамо

22.03.2014

Металлург З (д)

4:0

 

 

Динамо

04.12.2015

Металлург З (г)

6:0

2

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д

02.03.2013

Металлист (г)

2:3

 

 

Динамо

03.12.2017

Мариуполь (д)

5:1

2

ТЕТЕ

Шахтер

20.06.2020

Александрия (д)

3:2

 

 

Шахтер

15.10.2021

Заря (д)

6:1

 

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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