Во время недавней пресс-конференции наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопросы по теме ротации.

Журналисты попросили Пепа вспомнить времена, когда он сам был игроком. Пеп в шуточной форме избежал прямого ответа о своей реакции в прошлом на решение тренера оставить его в запасе. Но затем развернуто объяснил свою позицию.

ВИДЕО Sport.ua. ГВАРДИОЛА: «Меня НИКОГДА не садили на скамью запасных»