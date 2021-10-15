Во время недавней пресс-конференции наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопросы по теме ротации.
Журналисты попросили Пепа вспомнить времена, когда он сам был игроком. Пеп в шуточной форме избежал прямого ответа о своей реакции в прошлом на решение тренера оставить его в запасе. Но затем развернуто объяснил свою позицию.
ВИДЕО Sport.ua. ГВАРДИОЛА: «Меня НИКОГДА не садили на скамью запасных»
Источник — Sport.ua
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