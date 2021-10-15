Пропустил 4 месяца. Капитан Никополя близок к возвращению на поле

Эрик Бейер завершает восстановление после травмы

  • 15.10.2021 18:49
  • 141 просмотр
  • 1 комментарий
Пропустил 4 месяца. Капитан Никополя близок к возвращению на поле
© ФК Никополь

Уже в октябре в состав «Никополя» может вернуться полузащитник Эрик Бейер. Футболист, который в весенней части прошлого сезона выводил команду на поле с капитанской повязкой, на финише минувшего чемпионата получил травму голеностопа и с тех пор находился в лазарете.

Под руководством нового главного тренера Александра Поклонского перспективный хавбек еще не играл. 21-летний Бейер в «Никополе» с лета 2018 года.

В прошлом сезоне Второй лиги Бейер провел 17 матчей и забил 3 мяча. «Никополь» после 13 туров чемпионата занимает 6-е место в группе Б Второй лиги. 16 октября команда сыграет в Харькове с «Волчанском».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Леонід Леонідович
    online
    Леонід Леонідович, 15.10.2021 18:58
    0
    Цікава і дуже корисна стаття, а то пишуть про якогось Петракова, Мессі і Роналду.....
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