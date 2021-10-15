Пропустил 4 месяца. Капитан Никополя близок к возвращению на поле

Уже в октябре в состав «Никополя» может вернуться полузащитник Эрик Бейер. Футболист, который в весенней части прошлого сезона выводил команду на поле с капитанской повязкой, на финише минувшего чемпионата получил травму голеностопа и с тех пор находился в лазарете.

Под руководством нового главного тренера Александра Поклонского перспективный хавбек еще не играл. 21-летний Бейер в «Никополе» с лета 2018 года.

В прошлом сезоне Второй лиги Бейер провел 17 матчей и забил 3 мяча. «Никополь» после 13 туров чемпионата занимает 6-е место в группе Б Второй лиги. 16 октября команда сыграет в Харькове с «Волчанском».