Как в 90-х? Экс-форвард Вест Хэма рассказал, что его привезли в багажнике

Бывший форвард сборной Сенегала Демба Ба рассказал, как в атмосфере тотальной секретности в январе 2011 года состоялся его трансфер из «Хоффенхайма» в «Вест Хэм».

«Меня привезли в клуб в багажнике. Они сказали, что не хотят, чтобы журналисты узнали об этом, поэтому я послушался. Это была не самая большая машина, а потому я бился головой на каждом повороте».

«Могу сказать, что в «Вест Хэме» была хорошая команда, но в конечном итоге у нас не было необходимого качества», - отметил Ба.

Напомним, Демба Ба выступал за «Вест Хэм» во второй части сезона-2010/11, а после вылета клуба в Чемпионшип был продан в «Ньюкасл».

В сентябре нынешнего года сенегалец объявил о завершении карьеры. Его последним клубом стал швейцарский «Лугано».