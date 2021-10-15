Как в 90-х? Экс-форвард Вест Хэма рассказал, что его привезли в багажнике

Бывший форвард сборной Сенегала Демба Ба рассказал, как в атмосфере тотальной секретности в январе 2011 года состоялся его трансфер из «Хоффенхайма» в «Вест Хэм».
«Меня привезли в клуб в багажнике. Они сказали, что не хотят, чтобы журналисты узнали об этом, поэтому я послушался. Это была не самая большая машина, а потому я бился головой на каждом повороте».
«Могу сказать, что в «Вест Хэме» была хорошая команда, но в конечном итоге у нас не было необходимого качества», - отметил Ба.
Напомним, Демба Ба выступал за «Вест Хэм» во второй части сезона-2010/11, а после вылета клуба в Чемпионшип был продан в «Ньюкасл».
В сентябре нынешнего года сенегалец объявил о завершении карьеры. Его последним клубом стал швейцарский «Лугано».
Источник — The Athletic
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