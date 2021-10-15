Как в 90-х? Экс-форвард Вест Хэма рассказал, что его привезли в багажнике

«Молотобойцы» хотели обеспечить максимальную секретность

  • 15.10.2021 16:46
  • 1482 просмотра
  • 1 комментарий
Как в 90-х? Экс-форвард Вест Хэма рассказал, что его привезли в багажнике
© Getty Images/Global Images Ukraine. Демба Ба

Бывший форвард сборной Сенегала Демба Ба рассказал, как в атмосфере тотальной секретности в январе 2011 года состоялся его трансфер из «Хоффенхайма» в «Вест Хэм».

«Меня привезли в клуб в багажнике. Они сказали, что не хотят, чтобы журналисты узнали об этом, поэтому я послушался. Это была не самая большая машина, а потому я бился головой на каждом повороте».

«Могу сказать, что в «Вест Хэме» была хорошая команда, но в конечном итоге у нас не было необходимого качества», - отметил Ба.

Напомним, Демба Ба выступал за «Вест Хэм» во второй части сезона-2010/11, а после вылета клуба в Чемпионшип был продан в «Ньюкасл».

В сентябре нынешнего года сенегалец объявил о завершении карьеры. Его последним клубом стал швейцарский «Лугано».

Источник — The Athletic

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Игорь Нестеренко
    online
    Игорь Нестеренко, 15.10.2021 17:18
    0
    Возити в багажнику непогана ідея! Колись Фергюсон шмаляв бутсами в роздягальні і який результат показував МЮ
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