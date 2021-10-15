Шахтер – Заря. Стартовые составы команд

В пятницу, 15 октября, пройдет матч 11-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Шахтер» и «Заря».
Игра состоится в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 17:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.
«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Бондарь, Марлон, Додо, Майкон, Маркос, Патрик, Марлос, Педриньо, Фернандо.
«Заря»: Мацапура – Вернидуб, Снурницын, Цвек, Назарина, Казаков, Булеца, Громов, Аллахьяр, Гладкий, Шахаб.
Источник — Sport.ua
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