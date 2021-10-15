Шахтер – Заря. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 11 тура УПЛ

  • 15.10.2021 16:14
  • 3325 просмотров
  • 7 комментариев
Шахтер – Заря. Стартовые составы команд
© ФК Шахтер. Анатолий Трубин

В пятницу, 15 октября, пройдет матч 11-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Шахтер» и «Заря».

Игра состоится в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 17:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.

«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Бондарь, Марлон, Додо, Майкон, Маркос, Патрик, Марлос, Педриньо, Фернандо.

«Заря»: Мацапура – Вернидуб, Снурницын, Цвек, Назарина, Казаков, Булеца, Громов, Аллахьяр, Гладкий, Шахаб.

 

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DK1961
    online
    DK1961, 15.10.2021 16:21
    +2
    zepofriends, 15.10.2021 16:17
    и хорошо что Трубин в старте, ждём в сборной.
    Мячи подносить
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 15.10.2021 16:41
    0
    DK1961, 15.10.2021 16:38
    Поменяй ориентацию на нормальную, ак какашка
    Тебе помогло стать человеком!?
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 15.10.2021 16:38
    -1
    Calm, 15.10.2021 16:36
    Усни, дедушка
    Поменяй ориентацию на нормальную, ак какашка
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 15.10.2021 16:36
    -1
    DK1961, 15.10.2021 16:21
    Мячи подносить
    Усни, дедушка
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 16:49
    -3
    DK1961, 15.10.2021 16:21
    Мячи подносить
    просто один факт, 37летний Пятов выиграл конкуренцию в сборной у ваших тридцатилетних дырок. Трубин это железно номер 1 в сборной, и надолго.
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 16:16
    -5
    походу будут Фернандо наигрывать на ЛЧ
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 16:17
    -9
    и хорошо что Трубин в старте, ждём в сборной.
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