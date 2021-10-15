Лунин хочет покинуть Реал, новичок Металлиста 1925 из РПЛ, ставим на Шахтер

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

  • 15.10.2021 13:48
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Лунин хочет покинуть Реал, новичок Металлиста 1925 из РПЛ, ставим на Шахтер
© Getty Images/Global Images Ukraine

1. «Металлист 1925» подписал экс-игрока «Рубина» и «Локомотива»
2. Стали известны гонорары в реванше Усик - Джошуа
3. Лунин хочет покинуть «Реал Мадрид»
4. Прогноз на матч «Шахтер» – «Заря»

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Источник — Sport.ua

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