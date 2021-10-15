ФОТО. Кресла из Италии. Динамо обновило скамейку запасных на Олимпийском

Очередное усовершенствование от киевского клуба

  • 15.10.2021 13:29
  • 1763 просмотра
  • 17 комментариев
ФОТО. Кресла из Италии. Динамо обновило скамейку запасных на Олимпийском
© ФК Динамо Киев

На домашней арене «Динамо», НСК «Олимпийский», было внедрено очередное усовершенствование.
 
Вслед за газоном нового поколения, обновленным недавно, на стадионе были установлены новые комфортабельные кресла для тренеров и запасных игроков. Служившие доселе скамейки запасных были установлены еще перед Евро-2012.
 
Сообщается, что новые комфортабельные кресла, произведенные специализированной итальянской компанией Lino Sonego, благодаря своему функционалу и расположению, предоставят игрокам и персоналу команд повышенное удобство и хороший обзор на поле. Оборудованные системой обогрева с тремя функциями на спинках и сиденьях, кресла обеспечат комфорт и в холодную пору года. Кресла изготовлены из высококачественных материалов, что гарантирует им длительную эксплуатацию.

 

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Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    online
    Умник, 15.10.2021 13:37
    +2
    Гвоздиком будут царапать "Шахтер"
    Ссылка
    leccinum
    online
    leccinum, 15.10.2021 14:33
    +1
    и кроты тоже своими кротячими жопами будут по ним тереться?
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
    RomanEnakievo, 15.10.2021 14:24
    +1
    Funny___Cat, 15.10.2021 14:22
    Я у себя во дворе туалет установил для Динамо.
    Беженец из Днонецка, который копирует чужие аккаунты, ты настолько убого живёшь, что у тебя удобства на улице?
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 15.10.2021 14:49
    0
    У каждого кресла должен быть страпон!Мы в динамо любим себе глину месить во время матча
    Ссылка
    Expert
    Expert, 15.10.2021 14:43
    0
    У Шахтера красивей кресла!У Динамо как с секонд хенда
    Ссылка
    leccinum
    online
    leccinum, 15.10.2021 14:37
    0
    RomanEnakievo, 15.10.2021 14:24
    Беженец из Днонецка, который копирует чужие аккаунты, ты настолько убого живёшь, что у тебя удобства на улице?
    оно просто не знает, что существуют и другие варианты
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
    RomanEnakievo, 15.10.2021 14:06
    0
    Fender, 15.10.2021 14:05
    Мне интересно а когда Шахтер сортир себе отдельный построит уже на Олимпийском?
    Что бы неграм было где ныть?
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 15.10.2021 14:05
    0
    Мне интересно а когда Шахтер сортир себе отдельный построит уже на Олимпийском?
    Ссылка
    sokolyk
    sokolyk, 15.10.2021 13:46
    0
    Таку відчуття, що італійські дизайнери працювали в пейнт...
    Ссылка
    Михайло Кудієнко
    online
    Михайло Кудієнко, 15.10.2021 13:32
    0
    Кращого способу потралити шахтар не придумаєш
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 15.10.2021 14:31
    -1
    Михайло Кудієнко, 15.10.2021 13:32
    Кращого способу потралити шахтар не придумаєш
    Слыш, Шахтёр на НСК сделал себе такие же кресла.
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 15.10.2021 14:03
    -1
    Михайло Кудієнко, 15.10.2021 13:32
    Кращого способу потралити шахтар не придумаєш
    Шахтер тоже установил новые сиденья на НСК, и эта новость подорвет и без того разорванные 🍑 дыpkoфанов)) Ждем новость на сайте))
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 15.10.2021 14:40
    -2
    -smart--Forever, 15.10.2021 14:38
    Странно, что кресла не оббиты мехом голубой норки, ведь сырьё для шуб должно быть даже в виде подножных ковриков
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 15.10.2021 14:43
    -3
    -smart--Forever, 15.10.2021 14:38
    Странно, что кресла не оббиты мехом голубой норки, ведь сырьё для шуб должно быть даже в виде подножных ковриков
    Прям как ковры у тебя на стене на фоне черных обоев?
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 15.10.2021 14:38
    -3
    Странно, что кресла не оббиты мехом голубой норки, ведь сырьё для шуб должно быть даже в виде подножных ковриков
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 15.10.2021 14:22
    -3
    Fender, 15.10.2021 14:05
    Мне интересно а когда Шахтер сортир себе отдельный построит уже на Олимпийском?
    Я у себя во дворе туалет установил для Динамо.
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 13:44
    -3
    кресла итальянские, а у шахты тренер как раз итальянец, ахаха, классно мы кротов затроллили, высший пилотаж дырявые, вам лечится надо, если вы тут видите троллинг.
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