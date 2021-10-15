ФОТО. Кресла из Италии. Динамо обновило скамейку запасных на Олимпийском

На домашней арене «Динамо», НСК «Олимпийский», было внедрено очередное усовершенствование.



Вслед за газоном нового поколения, обновленным недавно, на стадионе были установлены новые комфортабельные кресла для тренеров и запасных игроков. Служившие доселе скамейки запасных были установлены еще перед Евро-2012.



Сообщается, что новые комфортабельные кресла, произведенные специализированной итальянской компанией Lino Sonego, благодаря своему функционалу и расположению, предоставят игрокам и персоналу команд повышенное удобство и хороший обзор на поле. Оборудованные системой обогрева с тремя функциями на спинках и сиденьях, кресла обеспечат комфорт и в холодную пору года. Кресла изготовлены из высококачественных материалов, что гарантирует им длительную эксплуатацию.