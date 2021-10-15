Монзуль будет судить Динамо. Известны судейские назначения 11-го тура УПЛ

Игорь Пасхал назначен арбитром матча «Шахтер» – «Заря»

  • 15.10.2021 10:46
  • 661 просмотр
  • 5 комментариев
Монзуль будет судить Динамо. Известны судейские назначения 11-го тура УПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Монзуль

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 11-го тура УПЛ сезона 2021/2022.
 
11-й тур
 
15.10.2021
 
17.00. «Шахтер» - «Заря». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр - Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр VAR - Евгений Арановский (Киев).
 
16.10.2021
 
14.00. «Мариуполь» - «Металлист 1925». Мариуполь. Стадион им. Бойко. Арбитр - Александр Дердо (Черноморск).
17.00. «Львов» - «Динамо». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр - Екатерина Монзуль (Харьков). Арбитр VAR - Андрей Коваленко (Полтава).
19.30. «Днепр-1» - «Колос». Днепр. Стадион «Днепр-Арена». Арбитр - Юрий Иванов Ю.В. (Донецкая обл.). Арбитр VAR - Сергей Бойко С.М. (Киевская обл.).
 
17.10.2021
 
14.00. «Минай» - «Десна». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр - Дмитрий Панчишин (Харьков).
19.30. «Александрия» - «Ворскла». Александрия. КСК «Ника». Арбитр - Николай Балакин (Киевская обл.).

18.10.2021
 
19.30. «Черноморец» - «Верес». Одесса. Стадион «Черноморец». 19.30. Арбитр - Денис Шурман (Киевская обл.).

Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 11:02
    +2
    кто же ещё как не она, цирк
    Ссылка
    Vadya
    online
    Vadya, 15.10.2021 10:50
    +2
    Интересно, а без ВАРа Монзуль может судить?
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 15.10.2021 11:34 (изменен)
    +1
    интересно почему не используют ВАР 17 числа в Ужгороде и в Александрии.
    Из Львова до Ужгорода и из Днепра до Александрии нет дорог?
    Или арбитры на ВАРе 16 числа в наваре и больше не надо?
    Ссылка
    stopor2016
    online
    stopor2016, 15.10.2021 11:40
    0
    Никогда такого не было , и вот опять это случилось ...
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 11:02
    0
    Vadya, 15.10.2021 10:50
    Интересно, а без ВАРа Монзуль может судить?
    я более того скажу, она и ВАРом не особо справляется.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности