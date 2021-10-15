Монзуль будет судить Динамо. Известны судейские назначения 11-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 11-го тура УПЛ сезона 2021/2022.
11-й тур
15.10.2021
17.00. «Шахтер» - «Заря». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр - Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр VAR - Евгений Арановский (Киев).
16.10.2021
14.00. «Мариуполь» - «Металлист 1925». Мариуполь. Стадион им. Бойко. Арбитр - Александр Дердо (Черноморск).
17.00. «Львов» - «Динамо». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр - Екатерина Монзуль (Харьков). Арбитр VAR - Андрей Коваленко (Полтава).
19.30. «Днепр-1» - «Колос». Днепр. Стадион «Днепр-Арена». Арбитр - Юрий Иванов Ю.В. (Донецкая обл.). Арбитр VAR - Сергей Бойко С.М. (Киевская обл.).
17.10.2021
14.00. «Минай» - «Десна». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр - Дмитрий Панчишин (Харьков).
19.30. «Александрия» - «Ворскла». Александрия. КСК «Ника». Арбитр - Николай Балакин (Киевская обл.).
18.10.2021
19.30. «Черноморец» - «Верес». Одесса. Стадион «Черноморец». 19.30. Арбитр - Денис Шурман (Киевская обл.).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Из Львова до Ужгорода и из Днепра до Александрии нет дорог?
Или арбитры на ВАРе 16 числа в наваре и больше не надо?
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