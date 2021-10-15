Финалистка US Open не будет играть за Канаду в финале Кубка Билли Джин Кинг

Финалистка US Open Лейла Фернандес не сыграет в рамках финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.



«Для меня всегда было честью представлять свою страну. Канада дала мне и моей семье столько возможностей, и в последние несколько недель поддержка канадцев имела для меня огромное значение.



Все обдумав, я решила не играть в финале Кубка Билли Джин Кинг. Желаю своей команде всего наилучшего в ноябре!», – заявила Лейла.

Фернандес дебютировала в составе Канады в 2019 году в матче против Чехии. Всего сыграла 5 матчей в одиночном разряде, выиграв три из них.



Отметим, что вместе с Канадой в одной группе сыграют команды Франции и России.



Соревнования пройдут в Праге с первого по шестое ноября.