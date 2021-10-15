Финалистка US Open не будет играть за Канаду в финале Кубка Билли Джин Кинг

19-летняя спортсменка приняла решение пропустить финальный турнир

  • 15.10.2021 08:32
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Финалистка US Open не будет играть за Канаду в финале Кубка Билли Джин Кинг
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

Финалистка US Open Лейла Фернандес не сыграет в рамках финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.
 
«Для меня всегда было честью представлять свою страну. Канада дала мне и моей семье столько возможностей, и в последние несколько недель поддержка канадцев имела для меня огромное значение.
 
Все обдумав, я решила не играть в финале Кубка Билли Джин Кинг. Желаю своей команде всего наилучшего в ноябре!», – заявила Лейла.

Фернандес дебютировала в составе Канады в 2019 году в матче против Чехии. Всего сыграла 5 матчей в одиночном разряде, выиграв три из них. 
 
Отметим, что вместе с Канадой в одной группе сыграют команды Франции и России.
 
Соревнования пройдут в Праге с первого по шестое ноября.

Источник — Sport.ua

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