Финалистка US Open не будет играть за Канаду в финале Кубка Билли Джин Кинг

Финалистка US Open Лейла Фернандес не сыграет в рамках финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.
«Для меня всегда было честью представлять свою страну. Канада дала мне и моей семье столько возможностей, и в последние несколько недель поддержка канадцев имела для меня огромное значение.
Все обдумав, я решила не играть в финале Кубка Билли Джин Кинг. Желаю своей команде всего наилучшего в ноябре!», – заявила Лейла.
Фернандес дебютировала в составе Канады в 2019 году в матче против Чехии. Всего сыграла 5 матчей в одиночном разряде, выиграв три из них.
Отметим, что вместе с Канадой в одной группе сыграют команды Франции и России.
Соревнования пройдут в Праге с первого по шестое ноября.
Источник — Sport.ua
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