Индиан-Уэллс. Определилась первая полуфинальная пара у мужчин

Будет как минимум один неожиданный финалист

  • 15.10.2021 07:47
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Индиан-Уэллс. Определилась первая полуфинальная пара у мужчин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

14-го октября на Мастерсе в Индиан-Уэллс состоялись два поединка 1/4 финала.
 
В первой встрече Кэмерон Норри из Великобритании легко обыграл Диего Шварцмана из Аргентины и впервые в карьере вошел в четверку лучших на турнире данной категории.
 
Во втором матче Григор Димитров, который ранее выбил лидера посева россиянина Даниила Медведева, сумел одолеть еще и восьмого сеяного Хуберта Хуркача из Польши. Отметим, что поляк после проигрыша аргентинка обеспечил себе дебют в топ-10.
 
Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Кэмерон Норри [21] –  Диего Шварцман [11] – 6:0, 6:2
 Григор Димитров [23] –  Хуберт Хуркач [8] – 3:6, 6:4, 7:6 (2)

Источник — Sport.ua

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