Индиан-Уэллс. Определилась первая полуфинальная пара у мужчин

14-го октября на Мастерсе в Индиан-Уэллс состоялись два поединка 1/4 финала.



В первой встрече Кэмерон Норри из Великобритании легко обыграл Диего Шварцмана из Аргентины и впервые в карьере вошел в четверку лучших на турнире данной категории.



Во втором матче Григор Димитров, который ранее выбил лидера посева россиянина Даниила Медведева, сумел одолеть еще и восьмого сеяного Хуберта Хуркача из Польши. Отметим, что поляк после проигрыша аргентинка обеспечил себе дебют в топ-10.



Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Кэмерон Норри [21] – Диего Шварцман [11] – 6:0, 6:2

Григор Димитров [23] – Хуберт Хуркач [8] – 3:6, 6:4, 7:6 (2)