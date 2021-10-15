Индиан-Уэллс. Киченок и Остапенко проиграли в полуфинале парного турнира

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче 1/2 финала украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко проиграла тандему Вероника Кудерметова / Елена Рыбакина (Россия / Казахстан).
Индиан-Уэллс. 1/2 финала
Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) – Вероника Кудерметова / Елена Рыбакина (Россия / Казахстан) – 4:6, 3:6
Источник — Sport.ua
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