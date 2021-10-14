Киченок/Остапенко – Кудерметова/Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с четверга на пятницу украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче 1/2 финала украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко сразится против тандема Вероника Кудерметова / Елена Рыбакина (Россия / Казахстан).
Встреча состоится вторым запуском на корте №2, ориентировочное время начала – 00:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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