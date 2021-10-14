В руководстве Альянса изменений не будет

В последних семи турах Первой лиги «Альянс» из Липовой Долины набрал 19 очков. Таким был ответ футболистов на то, что президент футбольного клуба Сергей Демченко передумал покидать свой пост и будет руководить «Альянсом» как минимум до конца года.

«Альянс» поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги, уступая только харьковскому «Металлисту». Способствуют отличному микроклимату в «Альянсе» и крепкие финансовые тылы: благодаря стараниям клубных боссов, нет задолженностей по зарплате, а премиальные выплачиваются через день после победы.

Главный тренер Юрий Ярошенко доверяет своим игрокам, в команде острая конкуренция за попадание в стартовый состав. Основная задача «Альянса» — закрепиться среди лидеров Первой лиги. Речь о попадании в УПЛ пока не идет, конкретика в этом вопросе появится перед началом весенней части сезона.