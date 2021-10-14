В руководстве Альянса изменений не будет

Президент клуба Сергей Демченко останется на своем посту как минимум до конца года

  • 14.10.2021 22:58
  • 268 просмотров
  • 1 комментарий
В руководстве Альянса изменений не будет
© ФК Альянс

В последних семи турах Первой лиги «Альянс» из Липовой Долины набрал 19 очков. Таким был ответ футболистов на то, что президент футбольного клуба Сергей Демченко передумал покидать свой пост и будет руководить «Альянсом» как минимум до конца года.

«Альянс» поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги, уступая только харьковскому «Металлисту». Способствуют отличному микроклимату в «Альянсе» и крепкие финансовые тылы: благодаря стараниям клубных боссов, нет задолженностей по зарплате, а премиальные выплачиваются через день после победы.

Главный тренер Юрий Ярошенко доверяет своим игрокам, в команде острая конкуренция за попадание в стартовый состав. Основная задача «Альянса» — закрепиться среди лидеров Первой лиги. Речь о попадании в УПЛ пока не идет, конкретика в этом вопросе появится перед началом весенней части сезона.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    DSH88
    online
    DSH88, 14.10.2021 23:17
    +2
    все ясно значит опущенные изнасилованные начнут торговать очками весной.
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