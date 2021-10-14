Помощник Луческу: «Игроки Динамо должны быть готовы к любому сопернику»

Эмил Карас рассказал о подготовке киевской команды к поединку со «Львовом»

  • 14.10.2021 22:20
  • 684 просмотра
  • 12 комментариев
Помощник Луческу: «Игроки Динамо должны быть готовы к любому сопернику»
© ФК Динамо Киев. Эмил Карас

Ассистент главного тренера «Динамо» Эмил Карас рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу против ФК «Львов».

- В каком физическом состоянии вернулись в расположение клуба сборники, в каком балансе сейчас пребывает команда?
- Сейчас самый главный элемент для нас – это восстановление этих игроков, введение их в курс дела, чтобы они вернулись к клубным делам, к подготовке к матчу с очередным соперником. Сегодняшняя тренировка показала, что игроки в хорошем физическом состоянии, они показали хорошее движение, они полны мотивации, хотят доказывать, играть. Сегодняшнюю тренировку ребята, вернувшиеся из сборных, провели на высоком уровне.

- Как работала команда в отсутствие игроков национальных команд?
- Откровенно говоря, сложно было проводить полноценные тренировки в условиях, когда в нашем распоряжении оставалось 9-10 игроков. Мы привлекали несколько ребят из юношеской команды, но все равно в тренировках принимали участие 12, максимум 14 игроков. Но была и беговая работа, и работа с мячами.

Мистер сказал тем игрокам, которые были не в сборной, что это был хороший шанс для них проявить себя и, возможно, заслужить место в стартовом составе в следующем матче. Каждый должен взять для себя хорошее в этой ситуации, постараться доказать тренеру и себе, что он на данный момент может быть лучше тех игроков, которые находились в сборных.

- Вы уже анализировали игру ближайшего соперника? Чего ожидаете от матча со «Львовом»?
- Завтра Мистер покажет и расскажет, как команда должна будет действовать в субботу. Ранее не разбирали для команды игру соперника, потому что многих игроков не было. Теперь у нас есть два дня для того чтобы сконцентрироваться только на предстоящем матче со «Львовом».

Естественно, нас ждет сложная игра с организованной командой, которая будет настроена отобрать у нас очки. Это нормальное явление, каждый соперник настраивается и играет по-своему. Да, будет сложно вскрывать оборону этой команды, но мы должны быть готовы к любому сценарию, любому сопернику.

- Игроки сборной жаловались на тяжелое поле на «Арене Львов»… Это может стать еще одной сложностью в предстоящем матче?
- Да, ребята говорили, что поле тяжелое. Но футболисты киевского «Динамо» должны быть готовы к любому сопернику, в любых погодных условиях, на любом футбольном поле. Они должны адаптироваться к этой ситуации, демонстрировать хороший, результативный футбол и добыть победу. Это наша задача в каждой игре. Для этого мы и готовимся, тренируемся – чтобы выигрывать матчи.

Матч 11-го тура УПЛ «Львов» — «Динамо» состоится в субботу, 16 октября, в 17:00.

Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 14.10.2021 23:30
    0
    Алексей Голяченко, 14.10.2021 23:18
    Жека, дай комментарий тут. Лично мне интересно
    https://sport.ua/uk/news/557975-oleg-fedorchuk-petrakov-poteryal-formu-on-n
    e-vyglyadit-uverennym#comments
    Написал
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 14.10.2021 23:25 (изменен)
    0
    -smart--Forever, 14.10.2021 23:20
    Да, видели мы вас смешных картонных чемпионов в игре с Баварией.
    Вам надо ордена заслуженных КЛОУНОВ Украины вручить
    С Баварией была закономерность на тот момент
    Клоуны были в матче с Шерифом
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 14.10.2021 23:24
    0
    Алексей Голяченко, 14.10.2021 23:19
    Ну мне же интересно, ты же не глупый парень. И не зря я интересуюсь в твоем мнении
    Чтобы высказать своё мнение, нужно посмотреть в повторе игру с Боснией и Герцеговиной, ибо в прямой трансляции я её не смотрел. Сейчас включу, посмотрю и через 97 минут, если будет настроение, то возможно дам комментарий
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 14.10.2021 23:20
    0
    Funny___Cat, 14.10.2021 23:11
    О а три бомжа уже тут как тут , ни одной ветки Чемпиона за вечер не пропустили
    Небось бурбас пообещал , что самую активную Машку завтра свозят 🚌 на стадион, похлебать пивка на разлив
    ВаДо там аж из юбки выпрыгивал как услышал об этом
    Да, видели мы вас смешных картонных чемпионов в игре с Баварией.
    Вам надо ордена заслуженных КЛОУНОВ Украины вручить
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 14.10.2021 23:19
    0
    -smart--Forever, 14.10.2021 23:15
    Лексей, я как-бы НЕ особо хочу обсуждать дела сборной.
    Ну мне же интересно, ты же не глупый парень. И не зря я интересуюсь в твоем мнении
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 14.10.2021 23:15
    0
    Алексей Голяченко, 14.10.2021 22:54
    Саня, я бы был благодарен если бы ты тут отписался
    https://sport.ua/uk/news/557975-oleg-fedorchuk-petrakov-poteryal-formu-on-n
    e-vyglyadit-uverennym#comments
    А не хейтил мой родной клуб
    Но если ты выпил, не стоит тогда
    Лексей, я как-бы НЕ особо хочу обсуждать дела сборной.
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 14.10.2021 23:11 (изменен)
    0
    О а три бомжа уже тут как тут , ни одной ветки Чемпиона за вечер не пропустили
    Небось бурбас пообещал , что самую активную Машку завтра свозят 🚌 на стадион, похлебать пивка на разлив
    ВаДо там аж из юбки выпрыгивал как услышал об этом
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 14.10.2021 22:54 (изменен)
    0
    -smart--Forever, 14.10.2021 22:32
    Неправильно назвали топик.
    Правильно будет так:
    Помощник Луческу: «Игроки динамо должны расставлять ноги перед любым соперником»
    Саня, я бы был благодарен если бы ты тут отписался
    https://sport.ua/uk/news/557975-oleg-fedorchuk-petrakov-poteryal-formu-on-n
    e-vyglyadit-uverennym#comments
    А не хейтил мой родной клуб
    Но если ты выпил, не стоит тогда
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 14.10.2021 23:18
    -1
    Funny___Cat, 14.10.2021 23:11
    О а три бомжа уже тут как тут , ни одной ветки Чемпиона за вечер не пропустили
    Небось бурбас пообещал , что самую активную Машку завтра свозят 🚌 на стадион, похлебать пивка на разлив
    ВаДо там аж из юбки выпрыгивал как услышал об этом
    Жека, дай комментарий тут. Лично мне интересно
    https://sport.ua/uk/news/557975-oleg-fedorchuk-petrakov-poteryal-formu-on-n
    e-vyglyadit-uverennym#comments
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 14.10.2021 22:35
    -5
    Готовы) Главное пару туров перенести, чтоб с этими соперниками товарняки по 0-3 сыграть))
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 14.10.2021 22:32 (изменен)
    -7
    Неправильно назвали топик.
    Правильно будет так:
    Помощник Луческу: «Игроки динамо должны расставлять ноги перед любым соперником»
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 14.10.2021 22:23
    -7
    перевод на человеческий язык, не надо всё время искать Монзуль на поле, иногда надо выигрывать и своими силами, для приличия.
    Ссылка
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