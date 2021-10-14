Помощник Луческу: «Игроки Динамо должны быть готовы к любому сопернику»

Ассистент главного тренера «Динамо» Эмил Карас рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу против ФК «Львов».
- В каком физическом состоянии вернулись в расположение клуба сборники, в каком балансе сейчас пребывает команда?
- Сейчас самый главный элемент для нас – это восстановление этих игроков, введение их в курс дела, чтобы они вернулись к клубным делам, к подготовке к матчу с очередным соперником. Сегодняшняя тренировка показала, что игроки в хорошем физическом состоянии, они показали хорошее движение, они полны мотивации, хотят доказывать, играть. Сегодняшнюю тренировку ребята, вернувшиеся из сборных, провели на высоком уровне.
- Как работала команда в отсутствие игроков национальных команд?
- Откровенно говоря, сложно было проводить полноценные тренировки в условиях, когда в нашем распоряжении оставалось 9-10 игроков. Мы привлекали несколько ребят из юношеской команды, но все равно в тренировках принимали участие 12, максимум 14 игроков. Но была и беговая работа, и работа с мячами.
Мистер сказал тем игрокам, которые были не в сборной, что это был хороший шанс для них проявить себя и, возможно, заслужить место в стартовом составе в следующем матче. Каждый должен взять для себя хорошее в этой ситуации, постараться доказать тренеру и себе, что он на данный момент может быть лучше тех игроков, которые находились в сборных.
- Вы уже анализировали игру ближайшего соперника? Чего ожидаете от матча со «Львовом»?
- Завтра Мистер покажет и расскажет, как команда должна будет действовать в субботу. Ранее не разбирали для команды игру соперника, потому что многих игроков не было. Теперь у нас есть два дня для того чтобы сконцентрироваться только на предстоящем матче со «Львовом».
Естественно, нас ждет сложная игра с организованной командой, которая будет настроена отобрать у нас очки. Это нормальное явление, каждый соперник настраивается и играет по-своему. Да, будет сложно вскрывать оборону этой команды, но мы должны быть готовы к любому сценарию, любому сопернику.
- Игроки сборной жаловались на тяжелое поле на «Арене Львов»… Это может стать еще одной сложностью в предстоящем матче?
- Да, ребята говорили, что поле тяжелое. Но футболисты киевского «Динамо» должны быть готовы к любому сопернику, в любых погодных условиях, на любом футбольном поле. Они должны адаптироваться к этой ситуации, демонстрировать хороший, результативный футбол и добыть победу. Это наша задача в каждой игре. Для этого мы и готовимся, тренируемся – чтобы выигрывать матчи.
Матч 11-го тура УПЛ «Львов» — «Динамо» состоится в субботу, 16 октября, в 17:00.
Источник — ФК Динамо Киев
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https://sport.ua/uk/news/557975-oleg-fedorchuk-petrakov-poteryal-formu-on-n
e-vyglyadit-uverennym#comments
Вам надо ордена заслуженных КЛОУНОВ Украины вручить
Клоуны были в матче с Шерифом
Небось бурбас пообещал , что самую активную Машку завтра свозят 🚌 на стадион, похлебать пивка на разлив
ВаДо там аж из юбки выпрыгивал как услышал об этом
Вам надо ордена заслуженных КЛОУНОВ Украины вручить
https://sport.ua/uk/news/557975-oleg-fedorchuk-petrakov-poteryal-formu-on-n
e-vyglyadit-uverennym#comments
А не хейтил мой родной клуб
Но если ты выпил, не стоит тогда
Небось бурбас пообещал , что самую активную Машку завтра свозят 🚌 на стадион, похлебать пивка на разлив
ВаДо там аж из юбки выпрыгивал как услышал об этом
Правильно будет так:
Помощник Луческу: «Игроки динамо должны расставлять ноги перед любым соперником»
https://sport.ua/uk/news/557975-oleg-fedorchuk-petrakov-poteryal-formu-on-n
e-vyglyadit-uverennym#comments
А не хейтил мой родной клуб
Но если ты выпил, не стоит тогда
Небось бурбас пообещал , что самую активную Машку завтра свозят 🚌 на стадион, похлебать пивка на разлив
ВаДо там аж из юбки выпрыгивал как услышал об этом
https://sport.ua/uk/news/557975-oleg-fedorchuk-petrakov-poteryal-formu-on-n
e-vyglyadit-uverennym#comments
Правильно будет так:
Помощник Луческу: «Игроки динамо должны расставлять ноги перед любым соперником»
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