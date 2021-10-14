Шахтер — Заря. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Специалист поделился ожиданиями от поединка 11-го тура УПЛ

  • 14.10.2021 20:54
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  • 1 комментарий
Шахтер — Заря. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Шахтер Донецк

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 11-го тура УПЛ «Шахтер» – «Заря».

«В предыдущем туре УПЛ «Шахтер» сыграл вничью 0:0 с «Динамо». Также «горняки» расписали мировую 0:0 с «Интером». «Заря» выиграла у «Десны» (2:0), а также уступила «Роме» (0:3).

В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» с 23 очками идет вторым. «Заря» с 20 баллами находится на четвертой позиции.

48 раз встречались между собой эти соперники. 38 раз победил «Шахтер», 3 раза брала три очка «Заря», 7 поединков завершались вничью. В прошлом сезоне «горняки» и луганчане сыграли вничью 2:2, а также проиграли команде Скрипника со счетом 0:1. До этого команды также играли вничью 0:0 и еще в одной встрече луганчане победили со счетом 1:0. То есть «Заря» на протяжении четырех матчей не проигрывает «Шахтеру» (две победы и две ничьи).

Конечно, это будет интересный матч. Тем более команды сыграют после паузы на поединки сборных. Я думаю, оба соперника будут хотеть выиграть, но все-таки, мне кажется, «Шахтер» на «Олимпийском» победит «Зарю». Поставлю на победу «горняков», - сказал Козьбан.

Матч «Шахтер» – «Заря» состоится 15-го октября. Начало встречи в 19:30.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдавскую «Сперанцу».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    DK1961
    online
    DK1961, 14.10.2021 22:01
    0
    Заря уверенно победит. 3:1
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