Президент Баварии: «Холанд? Такой вопрос не стоит»

Герберт Хайнер – о планах клуба на будущее

  • 14.10.2021 19:55
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Президент Баварии: «Холанд? Такой вопрос не стоит»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Герберт Хайнер

Президент «Баварии» Герберт Хайнер сообщил о том, что клуб не планирует подписывать форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда:

«Холанд? Такой вопрос не стоит. У нас есть лучший игрок мира — Роберт Левандовски. Он каждый сезон забивает голы, как никто другой».

Ранее сообщалось о том, что Левандовски готов подписать новый долгосрочный контракт с «Баварией».

Источник — Süddeutsche Zeitung

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