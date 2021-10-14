Президент Баварии: «Холанд? Такой вопрос не стоит»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер сообщил о том, что клуб не планирует подписывать форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда:
«Холанд? Такой вопрос не стоит. У нас есть лучший игрок мира — Роберт Левандовски. Он каждый сезон забивает голы, как никто другой».
Ранее сообщалось о том, что Левандовски готов подписать новый долгосрочный контракт с «Баварией».
Источник — Süddeutsche Zeitung
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