Маркос АНТОНИО: «Было много необычных для меня украинских имен»

В FC Shakhtar Store на НСК «Олимпийский» состоялась автограф-сессия с Маркосом Антонио.

Полузащитник «Шахтера» приехал на встречу с болельщиками вечером после тренировки. Все посетители клубного магазина могли взять автограф у Маркоса и сфотографироваться – не только с ним, но и с Суперкубком Украины, который «горняки» завоевали уже в 9-й раз в своей истории.

– Я сам из Луганска, болею за «Шахтер» с 2011 года. У нас в городе было открыто два фан-клуба, это близкая для нас команда, – говорит Сергей Борисенко. – Желаю клубу в первую очередь, чтобы он вернулся в Донецк, а победы всегда придут.

На мероприятии побывало около 100 болельщиков. Некоторые из них уже пришли со своей клубной атрибутикой, а кто-то решил приобрести фирменный шарф или что-то другое из вещей непосредственно в FC Shakhtar Store, который совсем недавно открылся на «Олимпийском».

– Очень приятно быть здесь, рядом с нашими болельщиками, иметь возможность пообщаться с ними, – сказал после автограф-сессии Маркос Антонио. – Из интересного могу отметить, что сегодня было много необычных для меня украинских имен, какие-то мне не сразу удавалось написать. Нескольким детям пообещал, что после игр смогу подарить им футболки. Побольше бы таких встреч! Думаю, в следующий раз на такое мероприятие придет еще больше людей.