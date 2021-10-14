Ибрагимович приступил к тренировкам в общей группе Милана

40-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович восстановился после повреждения и приступил к тренировкам в общей группе итальянской команды.

В текущем сезоне Златан успел провести за «Милан» всего один матч в Серии А, где отметился забитым голом.

Ибрагимович сможет принять участие в поединке 8-го тура чемпионата Италии против «Вероны», который состоится 16 октября.