Ибрагимович приступил к тренировкам в общей группе Милана

40-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович восстановился после повреждения и приступил к тренировкам в общей группе итальянской команды.
В текущем сезоне Златан успел провести за «Милан» всего один матч в Серии А, где отметился забитым голом.
Ибрагимович сможет принять участие в поединке 8-го тура чемпионата Италии против «Вероны», который состоится 16 октября.
Источник — Football-Italia
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