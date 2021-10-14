Ибрагимович приступил к тренировкам в общей группе Милана

Шведский бомбардир вскоре вернется на поле

  • 14.10.2021 18:33
  • 107 просмотров
  • 1 комментарий
Ибрагимович приступил к тренировкам в общей группе Милана
© Getty Images/Global Images Ukraine

40-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович восстановился после повреждения и приступил к тренировкам в общей группе итальянской команды.

В текущем сезоне Златан успел провести за «Милан» всего один матч в Серии А, где отметился забитым голом.

Ибрагимович сможет принять участие в поединке 8-го тура чемпионата Италии против «Вероны», который состоится 16 октября.

Источник — Football-Italia

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    aleks19826, 14.10.2021 18:58
    0
    Щас десь наступить на кочку яку і знов в лазарет. Не грає, а мучиться, але не здається))))
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