Барселона нацелилась на защитника Челси

Каталонский клуб хочет подписать Сесара Аспиликуэту в качестве свободного агента

  • 14.10.2021 18:22
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Барселона нацелилась на защитника Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» намерена подписать 32-летнего правого защитника «Челси» и сборной Испании Сесара Аспиликуэту в качестве свободного агента по завершении текущего сезона.

Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до конца июня 2022 года, и он до сих пор не продлен.

Аспиликуэта защищает цвета «Челси» с лета 2012 года после перехода из «Марселя» за €8,8 миллиона. В текущем сезоне Сесар провел за английскую команду 10 матчей во всех турнирах. где отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €13 миллионов.

Источник — Fichajes.net

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