Барселона нацелилась на защитника Челси

Каталонская «Барселона» намерена подписать 32-летнего правого защитника «Челси» и сборной Испании Сесара Аспиликуэту в качестве свободного агента по завершении текущего сезона.

Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до конца июня 2022 года, и он до сих пор не продлен.

Аспиликуэта защищает цвета «Челси» с лета 2012 года после перехода из «Марселя» за €8,8 миллиона. В текущем сезоне Сесар провел за английскую команду 10 матчей во всех турнирах. где отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €13 миллионов.