Барселона нацелилась на защитника Челси

Каталонская «Барселона» намерена подписать 32-летнего правого защитника «Челси» и сборной Испании Сесара Аспиликуэту в качестве свободного агента по завершении текущего сезона.
Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до конца июня 2022 года, и он до сих пор не продлен.
Аспиликуэта защищает цвета «Челси» с лета 2012 года после перехода из «Марселя» за €8,8 миллиона. В текущем сезоне Сесар провел за английскую команду 10 матчей во всех турнирах. где отдал 3 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €13 миллионов.
Источник — Fichajes.net
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