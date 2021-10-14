Аутсайдер Второй лиги остался без главного тренера

Валерий Куценко покинул «Сумы»

  • 14.10.2021 17:17
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Аутсайдер Второй лиги остался без главного тренера
© ФК Сумы. Куценко и Шапочников

Клуб Второй лиги «Сумы» официально сообщил о том, что главный тренер команды Валерий Куценко подал в отставку. Вместе с ним ушел и его ассистент Денис Шапочников.

Куценко возглавил «Сумы» в марте текущего года, когда команда играла еще в аматорах. Сейчас «Сумы» занимают предпоследнее место в турнирной таблице группы Б Второй лиги.

Свой следующий матч «Сумы» проведут в субботу, 16 октября на выезде против ФК «Скорук».

Источник — ФК Сумы

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    zepofriends
    online
    zepofriends, 14.10.2021 17:18
    0
    ясно
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