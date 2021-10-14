Аутсайдер Второй лиги остался без главного тренера

Клуб Второй лиги «Сумы» официально сообщил о том, что главный тренер команды Валерий Куценко подал в отставку. Вместе с ним ушел и его ассистент Денис Шапочников.

Куценко возглавил «Сумы» в марте текущего года, когда команда играла еще в аматорах. Сейчас «Сумы» занимают предпоследнее место в турнирной таблице группы Б Второй лиги.

Свой следующий матч «Сумы» проведут в субботу, 16 октября на выезде против ФК «Скорук».