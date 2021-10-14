Милан готовит новый контракт для главного тренера

Клуб хочет сохранить Стефано Пиоли

  • 14.10.2021 16:05
  • 584 просмотра
  • 2 комментария
Милан готовит новый контракт для главного тренера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

«Милан» намерен в ближайшее время предложить новый контракт для главного тренера команды Стефано Пиоли. Нынешнее соглашение истекает в конце текущего сезона.

Сроки нового соглашения не известны, но Пиоли ждет существенное повышение зарплаты.

Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года. В прошлом сезоне тренер вернул «россонери» в Лигу чемпионов после 7-летней паузы. Сейчас «Милан» идет вторым в турнирной таблице Серии А.

Источник — Football-Italia

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Луганчанин
    Луганчанин, 14.10.2021 16:12
    +4
    Где-то Шева в сторонке слезу пустил....
    Ссылка
    Сергей Романчиков
    Сергей Романчиков, 14.10.2021 16:21
    0
    Эээээээ ,а я
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