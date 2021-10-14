Милан готовит новый контракт для главного тренера

«Милан» намерен в ближайшее время предложить новый контракт для главного тренера команды Стефано Пиоли. Нынешнее соглашение истекает в конце текущего сезона.

Сроки нового соглашения не известны, но Пиоли ждет существенное повышение зарплаты.

Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года. В прошлом сезоне тренер вернул «россонери» в Лигу чемпионов после 7-летней паузы. Сейчас «Милан» идет вторым в турнирной таблице Серии А.