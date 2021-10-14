Серхио АГУЭРО: «Уход Месси стал шоком для меня»

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал о том, как отреагировал на уход из команды Лионеля Месси:

«Я перешел в «Барсу» из «Ман Сити» с надеждой сыграть с Лео Месси. Думал, что будет собрана хорошая команда, что и пытался сделать клуб. Когда мне позвонили, я подумал: «Мне все равно, сколько мне будут платить там». Я все еще в порядке, и я буду помогать команде, чем смогу.

Жалею ли я, что выбрал «Барселону»? Нет. Если серьезно, то каждый футболист мечтает поиграть в каталонском клубе. И это не зависит от того, на каком уровне стоит клуб.

Уход Месси стал шоком для меня. Это очень неприятный момент. Когда узнал, то не мог в это поверить. У него состояние тоже было не лучшим. Я пришел к нему и поддерживал».