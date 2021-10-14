Серхио АГУЭРО: «Уход Месси стал шоком для меня»

Форвард «Барселоны» надеялся поиграть с Лионелем Месси

  • 14.10.2021 14:40
  • 643 просмотра
  • 1 комментарий
Серхио АГУЭРО: «Уход Месси стал шоком для меня»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал о том, как отреагировал на уход из команды Лионеля Месси:

«Я перешел в «Барсу» из «Ман Сити» с надеждой сыграть с Лео Месси. Думал, что будет собрана хорошая команда, что и пытался сделать клуб. Когда мне позвонили, я подумал: «Мне все равно, сколько мне будут платить там». Я все еще в порядке, и я буду помогать команде, чем смогу.

Жалею ли я, что выбрал «Барселону»? Нет. Если серьезно, то каждый футболист мечтает поиграть в каталонском клубе. И это не зависит от того, на каком уровне стоит клуб.

Уход Месси стал шоком для меня. Это очень неприятный момент. Когда узнал, то не мог в это поверить. У него состояние тоже было не лучшим. Я пришел к нему и поддерживал».

Источник — El Pais

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    manticora1990
    online
    manticora1990, 14.10.2021 15:20
    0
    Почему он не играет? Что опять травма?...
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