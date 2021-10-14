Остап МАРКЕВИЧ: «Мы в очень тяжелой ситуации»

Наставник «Мариуполя» рассказал о подготовке его команды к ближайшей игре

  • 14.10.2021 12:25
  • 546 просмотров
  • 2 комментария
Остап МАРКЕВИЧ: «Мы в очень тяжелой ситуации»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал о подготовке своей команды к игре 11 тура УПЛ против «Металлиста 1925».

«Все мы понимаем, в какой ситуации оказались. Ребята и тренерский штаб прикладывают много усилий, чтобы исправить ситуацию за счет тренировочного процесса и ментально-психологической подготовки. Настроение у нас хорошее. 

Сложно давать какие-то прогнозы, так как наш соперник очень хорошего уровня, как я считаю. «Металлист 1925» демонстрирует комбинационный футбол и с ними будет сложно играть. Мы настраиваемся по-боевому и будем анализировать и думать как нам действовать», - сказал Маркевич.

Матч между «Мариуполем» и «Металлистом 1925» состоится 16 октября, в 14:00.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    zepofriends
    online
    zepofriends, 14.10.2021 12:40
    0
    в прошлом сезоне нормально же играли. шахта подкинет дров зимой и заиграете как прежде.
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    zzg77
    online
    zzg77, 14.10.2021 12:30
    -2
    Желаю Мариуполю успешно вылететь в Первую Лигу!!! Именно там они смогу шлифовать своё мастерство.
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