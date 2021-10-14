Остап МАРКЕВИЧ: «Мы в очень тяжелой ситуации»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал о подготовке своей команды к игре 11 тура УПЛ против «Металлиста 1925».

«Все мы понимаем, в какой ситуации оказались. Ребята и тренерский штаб прикладывают много усилий, чтобы исправить ситуацию за счет тренировочного процесса и ментально-психологической подготовки. Настроение у нас хорошее.

Сложно давать какие-то прогнозы, так как наш соперник очень хорошего уровня, как я считаю. «Металлист 1925» демонстрирует комбинационный футбол и с ними будет сложно играть. Мы настраиваемся по-боевому и будем анализировать и думать как нам действовать», - сказал Маркевич.

Матч между «Мариуполем» и «Металлистом 1925» состоится 16 октября, в 14:00.