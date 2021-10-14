Исмаили и Фернандо вернулись в общую группу Шахтера

Донецкий «Шахтер» готовится к матчу 11 тура УПЛ против луганской Зари.

Защитник «горняков» Исмаили и нападающий Фернандо после своих травм уже вернулись к занятиям в общей группе.

Центральный защитник Витао и форвард Жуниор Мораес, который недавно вернулся в Украину после длительной реабилитации от тяжелой травмы, работают пока по индивидуальной программе.

«Шахтер» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице и имеет в своем активе 23 очка. «Заря» находится на четвертом месте с 20 набранными баллами.

Матч «Шахтер» – «Заря» пройдет 15 октября, начало в 17:00.