Исмаили и Фернандо вернулись в общую группу Шахтера

Донецкий «Шахтер» готовится к матчу 11 тура УПЛ против луганской Зари.
Защитник «горняков» Исмаили и нападающий Фернандо после своих травм уже вернулись к занятиям в общей группе.
Центральный защитник Витао и форвард Жуниор Мораес, который недавно вернулся в Украину после длительной реабилитации от тяжелой травмы, работают пока по индивидуальной программе.
«Шахтер» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице и имеет в своем активе 23 очка. «Заря» находится на четвертом месте с 20 набранными баллами.
Матч «Шахтер» – «Заря» пройдет 15 октября, начало в 17:00.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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