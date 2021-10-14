Исмаили и Фернандо вернулись в общую группу Шахтера

Кадровая ситуация в донецком клубе накануне игры с «Зарей»

  • 14.10.2021 09:37
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Исмаили и Фернандо вернулись в общую группу Шахтера
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» готовится к матчу 11 тура УПЛ против луганской Зари. 

Защитник «горняков» Исмаили и нападающий Фернандо после своих травм уже вернулись к занятиям в общей группе.

Центральный защитник Витао и форвард Жуниор Мораес, который недавно вернулся в Украину после длительной реабилитации от тяжелой травмы, работают пока по индивидуальной программе.

«Шахтер» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице и имеет в своем активе 23 очка. «Заря» находится на четвертом месте с 20 набранными баллами. 

Матч «Шахтер» – «Заря» пройдет 15 октября, начало в 17:00.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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