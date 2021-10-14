Сергей ЯЩЕНКО: «Петраков и Малиновский смогут найти общий язык»

Специалист считает, что тренер сборной Украины решит вопрос с футболистом

  • 14.10.2021 04:50
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Сергей ЯЩЕНКО: «Петраков и Малиновский смогут найти общий язык»
© УАФ. Александр Петраков

Бывший защитник «Шахтера» Сергей Ященко поделился мнением о конфликте и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова с 28-летним украинским полузащитником «Аталанты» Русланом Малиновским.

Петраков не вызвал Малиновского на матчи отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (2:1) и Боснии и Герцеговины (1:1).

«Александр Васильевич старше, опытнее, чем Руслан. Думаю, что найти общий язык они смогут. Я бы, на месте Петракова, поговорил бы с Малиновским. Как до этого проходило у них общение — я не знаю. Думаю, что наставник нашей сборной сможет решить этот важный вопрос. Вы помните момент у Зубкова на 93-й минуте игры, когда он пробивал со штрафного? Малиновский такие голы забивал очень часто. И тут бы он мог исполнить так, что мы бы праздновали успех», — считает Ященко.

Источник — Sportarena

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