Рюдигер — одна из главных целей Реала

Мадридский «Реал» намерен подписать 28-летнего центрального защитника «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигера.
Контракт футболиста с «Челси» истекает будущим летом, и он сможет перейти в «Реал» бесплатно.
Рюдигер перешел в «Челси» летом 2017 года из римской «Ромы» за €35 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «синих» 10 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €35 миллионов.
Источник — Marca
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