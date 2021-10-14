Рюдигер — одна из главных целей Реала

Мадридский «Реал» намерен подписать 28-летнего центрального защитника «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигера.

Контракт футболиста с «Челси» истекает будущим летом, и он сможет перейти в «Реал» бесплатно.

Рюдигер перешел в «Челси» летом 2017 года из римской «Ромы» за €35 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «синих» 10 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €35 миллионов.