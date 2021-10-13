Впервые в Украине. Днепр-1 ввел ментальные тренировки

Для этого были приглашены специалисты из Польши

  • 13.10.2021 22:24
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  • 1 комментарий
Впервые в Украине. Днепр-1 ввел ментальные тренировки
© СК Днепр-1

Клуб УПЛ «Днепр-1» сообщил о том, что первым в Украине ввел ментальные тренировки.

Для этого были приглашены польские специалисты Конрад Чапечка и Рафал Малиновски. Они издавали книги о ментальных тренировках и работали с рядом игроков, среди которых – Роберт Левандовски.

Польские специалисты провели Семинар для тренеров «Днепра-1», которые работают с молодыми футболистами. Он касался улучшения коммуникации, умения концентрироваться, быстро анализировать ситуацию, принимать решения на поле, настраиваться на достижение целей.

Источник — СК Днепр-1

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DSH88
    online
    DSH88, 13.10.2021 22:47
    -2
    Гениально ... Мы на 11 месте , Польша 26 ... Хотя пЭрди и это не поможет . Гимно команда.
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