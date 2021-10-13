Впервые в Украине. Днепр-1 ввел ментальные тренировки

Клуб УПЛ «Днепр-1» сообщил о том, что первым в Украине ввел ментальные тренировки.
Для этого были приглашены польские специалисты Конрад Чапечка и Рафал Малиновски. Они издавали книги о ментальных тренировках и работали с рядом игроков, среди которых – Роберт Левандовски.
Польские специалисты провели Семинар для тренеров «Днепра-1», которые работают с молодыми футболистами. Он касался улучшения коммуникации, умения концентрироваться, быстро анализировать ситуацию, принимать решения на поле, настраиваться на достижение целей.
Источник — СК Днепр-1
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