Впервые в Украине. Днепр-1 ввел ментальные тренировки

Клуб УПЛ «Днепр-1» сообщил о том, что первым в Украине ввел ментальные тренировки.

Для этого были приглашены польские специалисты Конрад Чапечка и Рафал Малиновски. Они издавали книги о ментальных тренировках и работали с рядом игроков, среди которых – Роберт Левандовски.

Польские специалисты провели Семинар для тренеров «Днепра-1», которые работают с молодыми футболистами. Он касался улучшения коммуникации, умения концентрироваться, быстро анализировать ситуацию, принимать решения на поле, настраиваться на достижение целей.