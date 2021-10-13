ТЕТЕ: «Пауза была важна. Матч с Зарей будет очень тяжелым»

Полузащитник «Шахтера» Тете поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против «Зари» (пятница, 15 октября):
«Эта пауза была очень важна, это восстановление. Сейчас уже вернулись, полны сил, сконцентрированы на следующей игре. В пятницу важный матч, знаем, что будет непросто. Со всеми силами подойдем к этой игре.
Тренировки проходят хорошо несмотря на то, что некоторых ребят нет. Футболисты сборной играют, так же тренируются и не теряют темп. Хорошо, когда они вернутся, – будем помогать команде на одном уровне.
Матч с «Зарей» будет очень тяжелым, мы усердно тренируемся. Уверен, что мы проведем хорошую игру и надеюсь, что добьемся такой важной победы».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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