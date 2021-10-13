Александр ЗАВАРОВ: «Украина и Босния одинаково заслуживают поехать в Катар»

Специалист считает, что подвела реализация

  • 13.10.2021 17:27
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  • 1 комментарий
Александр ЗАВАРОВ: «Украина и Босния одинаково заслуживают поехать в Катар»
© uaf.ua

Экс-тренер сборной Украины Александр Заваров после ничьей 1:1 считает, что и сборная Украины, и сборная Боснии одинаково заслуживают выйти на ЧМ-2022.

«Думаю, что всё по делу, так как были обоюдные атаки как с одной, так и с другой стороны. Как всегда, реализация голевых моментов нашими футболистами не была такой, как хотелось бы. Так что ничейный результат вполне закономерный».

«Этот матч показал, что обе команды по своему уровню заслуживают одинаковых шансов поездки в Катар», - сказал Заваров.

Сборной осталось провести последний матч отбора - с Боснией на выезде.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    suforza1921
    online
    suforza1921, 13.10.2021 17:39
    0
    Як на мене, і Україна і Боснія однаково НЕ заслуговують поїхати в Катар. В інших групах на других позиціях є більш гідні збірні.
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