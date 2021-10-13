Руслан КОСТЫШИН: «Я был обижен на Селезнева, но он мужик, а не подонок»

Экс-тренер «Колоса» Руслан Костышин не захотел развивать тему с историей форварда Евгения Селезнева, который зимой покинул команду из-за нарушений спортивного режима.

«Эту историю я не выносил и не выношу на публику. И для Жени это лучше, чтобы история осталась в Турции. Все футбольные люди знают. У меня хорошее отношение к нему. Он мужик, не подонок. Но, конечно, я был обижен».

«Конечно, он принес пользу команде. А ущерб он нанес себе прежде всего, а не команде. Женя забил 5 голов, а мы финишировали на 4-й позиции».

«Я получил опыт работы с такой личностью в футболе. Для Украины это личность в футболе», - рассказал Костышин.

Сейчас Селезнев выступает за «Минай».