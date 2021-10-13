Руслан КОСТЫШИН: «Я был обижен на Селезнева, но он мужик, а не подонок»

Тренер не считает Селезнева плохим человеком

  • 13.10.2021 17:11
  • 2656 просмотров
  • 4 комментария
Руслан КОСТЫШИН: «Я был обижен на Селезнева, но он мужик, а не подонок»
© koloskovalivka.com

Экс-тренер «Колоса» Руслан Костышин не захотел развивать тему с историей форварда Евгения Селезнева, который зимой покинул команду из-за нарушений спортивного режима.

«Эту историю я не выносил и не выношу на публику. И для Жени это лучше, чтобы история осталась в Турции. Все футбольные люди знают. У меня хорошее отношение к нему. Он мужик, не подонок. Но, конечно, я был обижен».

«Конечно, он принес пользу команде. А ущерб он нанес себе прежде всего, а не команде. Женя забил 5 голов, а мы финишировали на 4-й позиции».

«Я получил опыт работы с такой личностью в футболе. Для Украины это личность в футболе», - рассказал Костышин.

Сейчас Селезнев выступает за «Минай».

Источник — Вацко Light

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Поручик Ржевский
    online
    Поручик Ржевский, 13.10.2021 17:14
    +5
    А Жека не предлагал Костышину "выйти поговорить"?
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 13.10.2021 17:21
    +3
    «Я получил опыт работы с такой личностью в футболе» Прозвучало как со всяким кизяком своенравным тоже надо уметь найти общий язык
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    Александр Казюк
    Александр Казюк, 13.10.2021 18:21
    0
    Ну всё, оаз мужик значит в зорю срочно подписывать
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    Burevestnik
    Burevestnik, 13.10.2021 17:15
    0
    Главное - Селезень не подонок. Даже справки есть
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