«Революция в судействе». ФИФА хочет забрать у рефери определение офсайда

Арсен Венгер выступает за технологии

  • 13.10.2021 16:45
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  • 1 комментарий
«Революция в судействе». ФИФА хочет забрать у рефери определение офсайда
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который возглавляет группу ФИФА по развитию футбола, выступает за то, чтобы забрать у арбитров функцию определение офсайда.

«Это будет революция в судействе. Есть много разных вариантов, но я пока оставлю это в секрете. Технологии смогут лучше определять офсайд».

«Можно будет быстро определять «вне игры» с точностью буквально до нескольких сантиметров», - сказал Венгер.

Ожидается, что в 2022 году ФИФА начнет тестировать систему, которая в будущем начнет автоматически определять офсайд и уберет человеческий фактор.

Источник — Marca

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    руслан зайченко
    руслан зайченко, 13.10.2021 16:58 (изменен)
    -2
    А потім ще будемо грати без судів і гравців !
    І м'яч сам буде котитись по полі .
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