«Революция в судействе». ФИФА хочет забрать у рефери определение офсайда

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который возглавляет группу ФИФА по развитию футбола, выступает за то, чтобы забрать у арбитров функцию определение офсайда.
«Это будет революция в судействе. Есть много разных вариантов, но я пока оставлю это в секрете. Технологии смогут лучше определять офсайд».
«Можно будет быстро определять «вне игры» с точностью буквально до нескольких сантиметров», - сказал Венгер.
Ожидается, что в 2022 году ФИФА начнет тестировать систему, которая в будущем начнет автоматически определять офсайд и уберет человеческий фактор.
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
І м'яч сам буде котитись по полі .
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.