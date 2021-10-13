«Революция в судействе». ФИФА хочет забрать у рефери определение офсайда

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который возглавляет группу ФИФА по развитию футбола, выступает за то, чтобы забрать у арбитров функцию определение офсайда.

«Это будет революция в судействе. Есть много разных вариантов, но я пока оставлю это в секрете. Технологии смогут лучше определять офсайд».

«Можно будет быстро определять «вне игры» с точностью буквально до нескольких сантиметров», - сказал Венгер.

Ожидается, что в 2022 году ФИФА начнет тестировать систему, которая в будущем начнет автоматически определять офсайд и уберет человеческий фактор.