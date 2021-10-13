6 лучших тинейджеров в FIFA 22

Sport.ua – о наиболее перспективных игроках в известном спортивном симуляторе

  • 13.10.2021 16:01
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6 лучших тинейджеров в FIFA 22
© Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября на всех актуальных платформах вышла FIFA 22 – 29-я по счету компьютерная игра из серии FIFA в жанре футбольного симулятора, издателем которой является Electronic Arts. В настоящий момент создатели уже успели отчитаться о рекордном старте их детища. В частности, за первую неделю после релиза в игру сыграло 9,1 миллиона юзеров, было создано 7,6 миллиона команд Ultimate Team, а также проведено порядка 460 миллионов матчей.

Сегодня мы предлагаем познакомиться с шестеркой лучших тинейджеров, присутствующих в FIFA 22, знания о которых могут помочь геймерам и любителям создать более сильные и перспективные команды для яркого и победного игрового процесса.

6. Эдуардо КАМАВИНГА

Возраст: 18 лет
Клуб: «Реал»
Нынешний рейтинг: 78
Потенциальный рейтинг: 89

Getty Images/Global Images Ukraine

Эдуардо Камавинга очень рано заявил о себе в профессиональном футболе, став самым молодым игроком в истории «Ренна», а также в 17 лет дебютировав в национальной сборной Франции. Качественная игра полузащитника сразу же привлекала к нему внимание со стороны многих топовых клубов Европы, однако некоторое время «Ренну» удавалось отбиваться от притязаний богатеев. Однако затем Камавинга обозначил свою позицию о нежелании подписывать новый контракт с бретонцами, и французам пришлось продать хавбека в последний день работы летнего трансферного окна в «Реал».

Очевидно, что создатели FIFA 22 не успели полноценно учесть факт смены клубной прописки для Камавинги, но уже сейчас его потенциальный рейтинг в игре выглядит весьма пристойно. «Прокачать» хавбека удастся до 89 с нынешних 78, что для 18-летнего парня уже выглядит выдающимся показателем. В игре Камавинга занимает 21-е место среди всех молодых игроков, присутствующих в симуляторе, в возрасте до 21 года включительно.

Наиболее сильными скиллами Камавинги в FIFA 22 являются контроль мяча, короткий пас и самообладание (по 81), а также дриблинг, выносливость и ловкость (по 80).

5. Джуд БЕЛЛИНГЕМ

Возраст: 18 лет
Клуб: «Боруссия» Дортмунд
Нынешний рейтинг: 79
Потенциальный рейтинг: 89

Getty Images/Global Images Ukraine

Талантливый английский хавбек Джуд Беллингем в своей карьере, вероятно, решил избрать путь Джейдона Санчо. В раннем возрасте полузащитник покинул Британию ради выступлений в немецкой Бундеслиге в составе дортмундской «Боруссии», где в свои 18 лет имеет регулярную игровую практику, что крайне немаловажно в плане развития навыков и умений. Очевидно, что в стане «черно-желтых» Беллингем отыграет еще максимум пару-тройку сезонов, после чего будет продан в более богатый клуб Европы, основная масса которых уже сейчас держит ситуацию вокруг Джуда на контроле и готова в нужный момент попытать счастье в вопросе трансфера.

Неудивительно, что в FIFA 22 Беллингем входит в когорту наиболее сильных тинейджеров. Его стартовый рейтинг в игре составляет 79, а в процессе он способен вырасти до 89. В рейтинге лучших молодых игроков симулятора Беллингем занимает 20-е место, находясь на строчку выше, чем Камавинга. Однако обоим, в отличие от большинства других футболистов, входящих в этот топ-лист, всего-навсего 18 лет.

Наивысший скилл в FIFA 22 у Беллингема – это выносливость (87), за которым следуют реакция и агрессия (по 82), а также ловкость (81), контроль мяча и дриблинг (по 80).

4. Флориан ВИРЦ

Возраст: 18 лет
Клуб: «Байер»
Нынешний рейтинг: 78
Потенциальный рейтинг: 89

Getty Images/Global Images Ukraine

Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц – невероятный талант, от действий которого, вероятно, во многом будут зависеть в будущем результаты матчей сборной Германии. Заявить о себе во весь голос Вирцу удалось в минувшем сезоне, когда он провел 29 поединков в Бундеслиге, записав на свой счет 5 забитых мячей и 5 результативных передач.

Прекрасные выступления позволили Вирцу существенно нарастить свой рейтинг в футбольном симуляторе. Если в FIFA 21 его стартовый рейтинг был равен 68, то в FIFA 22 он вырос сразу на десять пунктов – до 78. При этом, если год назад разработчики закладывали откровенно невысокий уровень прогресса для Флориана – с 68 до 70, то сейчас хавбека можно «прокачать» аж до 89, что ставит его в один ряд с главными вундеркиндами симулятора. Примечательно, что в рейтинге наиболее талантливых молодых игроков в игре Вирц находится даже выше Камавинги и Беллингема (на 16-й строчке), несмотря на то, что на старте уступает в суммарном рейтинге последнему.

Самые крутые скиллы Вирца – это ловкость и дриблинг (по 85), контроль мяча и видение поля (по 83), а также короткий пас и самообладание (по 80).

3. Ансу ФАТИ

Возраст: 18 лет
Клуб: «Барселона»
Нынешний рейтинг: 76
Потенциальный рейтинг: 90

Getty Images/Global Images Ukraine

Нынешняя «Барселона» переживает серьезный кризис, следствием которого, в частности, стал и уход из клуба Лионеля Месси. Однако фанатов и руководство каталонского клуба не может не радовать тот факт, что в команде уже сейчас есть несколько невероятно талантливых игроков, одним из которых является Ансу Фати. Юный талант, который из-за серьезной травмы пропустил значительную часть минувшего сезона, уже возвращается в игру, и вскоре, вероятно, вновь начнет демонстрировать свои лучшие возможности.

В FIFA 22 Ансу Фати начинает с рейтинга 76, как и годом ранее. Однако если в минувшей версии симулятора на прогресс Фати закладывали фантастическое количество баллов – вплоть до 96, то сейчас его потенциал оценивают несколько скромнее – в 90. Впрочем, Ансу по-прежнему очень высоко находится в списке наиболее сильных молодых футболистов симулятора – на 14-м месте.

Самыми сильными скиллами Фати в FIFA 22 являются: ускорение (90), ловкость (89), спринтерская скорость (87) и завершение (80).

2. Райан ГРАВЕНБЕРХ

Возраст: 19 лет
Клуб: «Аякс»
Нынешний рейтинг: 78
Потенциальный рейтинг: 90

Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный полузащитник Райан Гравенберх проводит свой третий сезон в первой команде «Аякса», но в игрока основы он сумел вырасти только в прошлом году, когда провел 32 матча в Эредивизи и записал на свой счет 3 забитых мяча и 5 результативных передач. Уже сейчас Райана называют одним из ключевых молодых активов амстердамского клуба, за которого нидерландцы сумеют выручить уйму денег при должной и своевременной организации трансфера.

В FIFA 22 Гравенберх имеет стартовый рейтинг 78, хотя в FIFA 20 он был равен 67, а в FIFA 21 – 70 с потенциалом роста до 82. Сейчас же «прокачать» карьеру Райана в симуляторе можно будет до 90, и это при том, что договориться в игре с «Аяксом» о трансфере Гравенберха отнюдь не так проблемно, как с похожими по характеристикам молодыми игроками, но из более топовых клубов.

Наиболее высокими скиллами Гравенберха в FIFA 22 являются контроль мяча (84), дриблинг (83) и выносливость (81).

1. ПЕДРИ

Возраст: 18 лет
Клуб: «Барселона»
Нынешний рейтинг: 81
Потенциальный рейтинг: 91

Getty Images/Global Images Ukraine

В настоящий момент ключевым алмазом в структуре «Барселоны» является молодой воспитанник «Лас-Пальмаса» Педри, подписать которого каталонцам удалось летом минувшего года. Юный хавбек настолько резво и бодро стартовал в стане «блаугранас», что провел в минувшем розыгрыше Ла Лиги 37 поединков из 38 возможных, отличившись 3 забитыми мячами и таким же количеством результативных передач.

В рейтинге самых сильных молодых игроков в FIFA 22 Педри занимает 7-е место, однако выше него расположены те, кто по определению не относится к тинейджерам (20-21 год). Поэтому у молодого хавбека есть еще несколько лет для прогресса, и в симуляторе Педри способен развиться в плане рейтинга с 81 до 91.

Ключевыми скиллами Педри являются те, которые отвечают за работу с мячом и «физику» - ловкость (88), выносливость, видение поля (по 86), короткие пасы (85), дриблинг, самообладание (по 84) и контроль мяча (83).

Алексей Сливченко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    OKs100
    online
    OKs100, 13.10.2021 16:07 (изменен)
    0
    Зачем тут реклама этого казино под названием FIFA 22?
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