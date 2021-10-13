Билеты на матч Динамо - Барселона стоят от 250 гривен. Реализовано уже 60%

«Динамо» продолжает реализацию билетов на матч Лиги чемпионов против «Барселоны». Игра пройдет на НСК Олимпийский 2 ноября в рамках 4-го тура группового этапа.
Сообщается, что билеты стоят от 250 до 7000 гривен, однако из-за ограничений заполнить можно будет не весь стадион.
Официальный сайт указывает, что реализовано уже 60% от разрешенного количества билетов.
После двух туров «Динамо» набрало 1 пункт, а у «Барселоны» 0 очков. 20 октября соперники сыграют матч в Испании.
Источник — ФК Динамо Киев
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