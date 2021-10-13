Фенербахче нужен защитник Арсенала. Но платить турки не хотят

Сеад Колашинац может перебраться в турецкий клуб уже в январе

  • 13.10.2021 13:44
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Фенербахче нужен защитник Арсенала. Но платить турки не хотят
© Getty Images/Global Images Ukraine

Турецкий «Фенербахче» хочет подписать 28-летнего левого защитника лондонского «Арсенала» и сборной Боснии и Герцеговины Сеада Колашинаца.

«Фенербахче» намерен совершить сделку в январе, но не хочет платить отступные за трансфер. Возможно, что Сеад перейдет в турецкий клуб будущим летом, когда истечет его контракт с «Арсеналом».

Колашинац защищает цвета «Арсенала» с лета 2017 года после перехода из немецкого «Шальке» в качестве свободного агента. В текущем сезоне футболист провел за английскую команду всего два матча во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €3,5 миллиона.

Источник — Yeni Asir

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