Экс-защитник Динамо: «Салах всегда боялся, что я сломаю ему ногу»

30-летний центральный защитник «Црвены Звезды» и сборной Австрии Александар Драгович рассказал о своих взаимоотношениях с 29-летним египетским вингером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Ранее Драгович и Салах вместе защищали цвета швейцарского «Базеля».
«В конце концов, я подготовил его к грядущему признанию! Мы часто тренировались вместе, отрабатывали отборы мяча. Он всегда боялся, что я сломаю ему ногу своими подкатами. Я подготовил его к жесткому английскому футболу. Было понятно, что со своей скоростью он может быть очень опасен.
В то же время, у Салаха были проблемы с реализацией моментов. Благодаря кропотливой работе он ощутимо улучшил этот показатель. Мо — великий человек, который твердо стоит на ногах», — рассказал Драгович.
С 2013 по 2016 годы контракт Драговича принадлежал киевскому «Динамо».
Источник — Goal.com
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