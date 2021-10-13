ПСЖ — Жилстрой-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 13 октября, состоится поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов среди женщин, в котором парижский ПСЖ примет харьковскую команду «Жилстрой-1».
Матч состоится в Париже на стадионе «Жан Буэн». Прямая трансляция встречи начнется в 19:45 по киевскому времени.
Источник — YouTube
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