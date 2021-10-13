ВИДЕО. Роскошный лайфстайл Криштиану Роналду

Если вы не знаете, кто такой Криштиану Роналду, причем даже без глубокого интереса к футболу, то вывод напрашивается только один - последние 10-15 лет вы прожили в какой-то невероятной для современного глобального мира глубинке, где, наверное, все еще не знают о существовании интернета.

Португалец наряду с Лионелем Месси - это настоящий бренд в футболе, побороться за сотрудничество с которым хотят десятки или даже сотни рекламодателей. Все это позволяет Криштиану очень хорошо пополнять свои банковские счета, и, согласно последним данным, вскоре Роналду станет первым футболистом, который за всю свою профессиональную карьеру заработал 1 миллиард долларов. Имея такие деньги, совсем не удивительно, что Криштиану обладает многими если не эксклюзивными, то уж точно невероятно дорогими вещами. Собственно, о некоторых из них и поговорим...