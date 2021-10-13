Барселона готова продать Бускетса, чтобы подписать Кессье

Каталонский клуб заинтересован в полузащитнике «Милана»

  • 13.10.2021 11:20
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Барселона готова продать Бускетса, чтобы подписать Кессье
© Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Кессье

Каталонская «Барселона» готова расстаться с 33-летним испанским полузащитником Серхио Бускетсом, чтобы освободить место для 24-летнего хавбека «Милана» Франка Кессье.

«Барселона» готовит предложение по Кессье, чей контракт с «Миланом» рассчитан до конца текущего сезона.

Бускетс — воспитанник «Барселоны», чей контракт с клубом действителен до лета 2023 года. В текущем сезоне Серхио провел за «блаугранас» 9 матчей во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €9 миллионов.

Кессье сыграл за «Милан» 7 матчей во всех турнирах. Полузащитник оценивается в €55 миллионов.

Источник — El Nacional

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