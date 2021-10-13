КРИВЦОВ: «Поражение от Шерифа ударило по моральному состоянию Шахтера»

Защитник «горняков» – о старте команды в Лиге чемпионов

  • 13.10.2021 07:19
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КРИВЦОВ: «Поражение от Шерифа ударило по моральному состоянию Шахтера»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал о матчах в Лиге чемпионов с «Шерифом» (0:2) и «Интером» (0:0).

«Думаю, никто не ожидал. Если бы перед игрой сказали, что мы потеряем очки в Тирасполе, в это не поверилось бы. Мы знали, что «Шериф» - сильная команда с интернациональным составом, в нем есть очень хорошие игроки. Но в тираспольском матче у нас не получилось реализовать свои моменты, поэтому и проиграли. Как видите, «Шериф» затем и «Реал» наказал. Это команда, с которой нужно считаться.

Поражение ударило по моральному состоянию Шахтера. Но ничего не поделаешь, это часть футбола: сегодня ты можешь выиграть, а завтра проиграть или сыграть вничью. Да, в выездном матче с «Шерифом» мы были хуже, вот и проиграли. Однако в турнирных делах в нашей группе еще ничего не решено.

«Интер»? Думаю, ничейный итог был закономерный. Хотя в игре с итальянцами «Шахтер» был лучше», - сказал Кривцов.

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с «Реалом». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 19 октября и начнется в 22:00.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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