ВИДЕО. Как зрители исполняли гимн Украины на матче во Львове с Боснией

Во вторник, 12 октября, на «Арене Львов» прошел матч 8-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина принимала Боснию и Герцеговину (1:1)
Команда ощущала мощную поддержку болельщиков во Львове. Ярким эпизодом стало исполнение гимна Украины зрителями в конце матча.
ВИДЕО Sport.ua. Как зрители исполняли гимн Украины на матче во Львове с Боснией
Источник — Sport.ua
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