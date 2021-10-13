ВИДЕО. Как зрители исполняли гимн Украины на матче во Львове с Боснией

На «Арене Львов» прошел матч 8-го тура группы D квалификации ЧМ-2022

  • 13.10.2021 06:10
  • 2015 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Как зрители исполняли гимн Украины на матче во Львове с Боснией
© Sport.ua

Во вторник, 12 октября, на «Арене Львов» прошел матч 8-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина принимала Боснию и Герцеговину (1:1)

Команда ощущала мощную поддержку болельщиков во Львове. Ярким эпизодом стало исполнение гимна Украины зрителями в конце матча.

ВИДЕО Sport.ua. Как зрители исполняли гимн Украины на матче во Львове с Боснией

 

 

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 13.10.2021 07:40
    +1
    выгоняйте всех из Украины, это очень сильно повышает вашу экономику. хер без соли будете жувать без русских, но зато все на одной волне, едыни
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    xvalenok02
    online
    xvalenok02, 13.10.2021 07:21
    +1
    Зате ми краще всiх спiваэмо.
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    u6464u
    online
    u6464u, 13.10.2021 07:47
    0
    offshorezeli, 13.10.2021 07:40
    выгоняйте всех из Украины, это очень сильно повышает вашу экономику. хер без соли будете жувать без русских, но зато все на одной волне, едыни
    обиженка не вой, ты уже здесь весь эфир засрал,угомонись,оно попустит.
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 13.10.2021 07:38
    0
    всё чего вы добиваетесь, это выезда русскоязычных там где им будем житься комфортно. не будет никогда так что родители русские, а дети на мови будут общаться. всё чего вы добиватесь это раздражаете всех. не повышаете экономику, не повышаете независимость, ничего не повышаете. а стратегия нашей власти стара как мир "разделяй и властвуй".
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 13.10.2021 07:28
    -1
    Був на стадіоні, Львів реально кращий! Браво!
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 13.10.2021 07:01
    -1
    лучше бы в Харькове провели встречу
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 13.10.2021 07:00
    -1
    не знаю, я слышал только путин ху..ло и дудки.
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 13.10.2021 07:30
    -3
    принуждение не вызывает любовь, только обратную реакцию, отвращение. я до четырнадцатого нормально относился к украинскому, но сейчас от него тошнит.
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