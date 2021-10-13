Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче 1/4 финала украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко сразится против первого сеяного тандема из Чехии в составе Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.
Ориентировочное время начала – 13 октября в 05:30 по Киеву.
Л. Киченок / Остапенко – Крейчикова / Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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