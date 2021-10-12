Снова Ярмоленко. Андрей забил 44-й гол в составе сборной Украины

В матче отбора ЧМ-2022 Украина - Босния форвард Андрей Ярмоленко сделал счет 1:0.
Для игрока это уже 44-й гол в составе национальной команды. Ярмоленко остается на втором месте в списке лучших бомбардиров, но продолжает настигать Андрея Шевченко.
У Шевченко 48 голов в национальной команде.
Ярмоленко проводит 104-й матч за сборную Украины.
Го-о-ол!— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) October 12, 2021
Гол №44 - Андрій #Ярмоленко!
До рекорду Андрія Шевченка - 4 голи! 👀#UKRBOS 🇺🇦🇧🇦 #Yarmolenko pic.twitter.com/H4X1ArVZ6r
Источник — Sport.ua
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