Снова Ярмоленко. Андрей забил 44-й гол в составе сборной Украины

Андрей близок к тому, чтобы догнать Шевченко

  • 12.10.2021 22:06
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Снова Ярмоленко. Андрей забил 44-й гол в составе сборной Украины
© uaf.ua

В матче отбора ЧМ-2022 Украина - Босния форвард Андрей Ярмоленко сделал счет 1:0.

Для игрока это уже 44-й гол в составе национальной команды. Ярмоленко остается на втором месте в списке лучших бомбардиров, но продолжает настигать Андрея Шевченко.

У Шевченко 48 голов в национальной команде.

Ярмоленко проводит 104-й матч за сборную Украины.
 

Источник — Sport.ua

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